Yunanistan, İsrail ve GKRY, EastMed doğal gaz boru hattının inşası için anlaşma imzaladı
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Yunanistan, İsrail ve GKRY, EastMed doğal gaz boru hattının inşası için anlaşma imzaladı

GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in konuşması İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun konuşması İmza töreninden görüntüler ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İsrail arasında Eastmed (Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı) projesinin inşası için...

02.01.2020 23:00 | Son Güncelleme: 02.01.2020 23:03

GKRY lideri 'in konuşması

Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun konuşması

İmza töreninden görüntüler ATİNA - 'ın başkenti Atina'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İsrail arasında Eastmed (Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı) projesinin inşası için anlaşma imzalandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yunanistan, İsrail ve GKRY, EastMed doğal gaz boru hattının inşası için anlaşma imzaladı
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