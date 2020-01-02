Yunanistan, İsrail ve GKRY, EastMed doğal gaz boru hattının inşası için anlaşma imzaladı
GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in konuşması İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun konuşması İmza töreninden görüntüler ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İsrail arasında Eastmed (Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı) projesinin inşası için...
02.01.2020 23:00 | Son Güncelleme: 02.01.2020 23:03
GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in konuşması
İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun konuşması
İmza töreninden görüntüler ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İsrail arasında Eastmed (Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı) projesinin inşası için anlaşma imzalandı.
Kaynak: AA