Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Sakelaropulu göreve başladı
Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, yemin ederek görevine başladı. Danıştay Başkanlığı yaparken bu göreve seçilen Sakelaropulu çevre, azınlık ve sığınmacı hakları üzerindeki hassasiyetleriyle biliniyor
13.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:16
Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu yemin ederek görevine başladı.
Başkent Atina'daki 300 sandalyeli Yunan Parlamentosunda düzenlenen yemin törenine, Başbakan Kiryakos Miçotakis, bazı kabine üyeleri, siyasi parti başkanları, milletvekilleri ve davetliler katıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com