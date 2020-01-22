Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Aikaterini Sakellaropulu oldu
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Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Aikaterini Sakellaropulu oldu

Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis başkanlığındaki Yeni Demokrasi Partisi (ND) hükümetinin adayı Danıştay Başkanı Aikaterini Sakellaropulu, Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

22.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:32
Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Aikaterini Sakellaropulu oldu

'da Kiryakos Miçotakis başkanlığındaki Yeni Demokrasi Partisi (ND) hükümetinin adayı Danıştay Başkanı Aikaterini Sakellaropulu, Yunanistan'ın ilk kadın oldu.


Sakellaropulu, tek aday olarak katıldığı seçimin ilk turunda, 300 sandalyeli parlamentonun oylamaya katılan 294 milletvekilinden 261'inin "evet" oyunu aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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