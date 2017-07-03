Yunanistan'dan, Vurduğu Türk Gemisiyle İlgili İlk Açıklama: Uyuşturucu İhbarı Aldık

Yunan Sahil Güvenliği, Ege'de uluslararası sularda ateş ederek vurduğu Türk gemisiyle ilgili açıklama yaptı.

"KİMLİĞİ BELİRSİZ BİRİSİ" ARAMIŞ

Hürriyet gazetesinden Yorgo Kırbaki'nin haberine göre açıklamada, kimliği meçhul bir şahsın Rodos Limanı Müdürlüğü'nü arayarak Türk gemisi M/V ACT'nin uyuşturucu taşıdığına ilişkin telefon ihbarı yaptığı ve bunun üzerine harekete geçildiği aktarıldı.

"YUNAN KARASULARINDAYDI"

Açıklamada, M/V ACT adlı gemi Rodos adasının 3.5 mil kuzeybatısında Yunan karasuları içinde seyrederken, Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin geminin yükünün denetlenmesi için kaptandan geminin rotasını Rodos'un Trianton limanına çevirmesini talep ettiği belirtildi.

"KONUYLA İLGİLİ TÜRK MAKAMLAR HABERDAR EDİLDİ"

"Kaptan, emirlere ve sesli sinyal uyarılarına riayet etmeyince uyarı ateşi açıldı" denilen açıklamada, "Gemi yine de durmadı ve Türk karasularına doğru ilerledi. Yunan Sahil Güvenliği, Yunan karasuları sınırına kadar gemiyi takip etti. Konuyla ilgili olarak Türk makamları haberdar edildi" ifadeleri kullanıldı.