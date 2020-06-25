Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
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Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti

Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye küstah tehditler savuran Yunanistan, bu kez Ayasofya için harekete geçti. Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Türkiye'nin Ayasofya'yı açma planları ile ilgili UNESCO'ya bir mektup yazarak şikayette bulundu.

25.06.2020 22:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 22:42

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrası "Türkiye'ye askeri müdahalede bulunabiliriz" diyerek savaş tehdidinde bulunan Yunanistan, bu kez Ayasofya için harekete geçti. Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, perşembe günü UNESCO'ya Türkiye'nin Ayasofya Camii'yi açma planları ile ilgili bir mektup yazdı.

Yunan haber sitesi Kathimerini'nin İngilizce sitesine göre Mendoni, "Anasoyfa'nın evrensel karakterinden sapmasına izin verilmemeli ve Ayasofya Müslümanların ibadet yerine dönüşmemelidir" dediği mektubunda Ayasofya'nın 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından insanlığa bırakıldığını söyledi.

YUNANİSTAN'DAN "UNESCO ANLAŞMASINA AYKIRI" İDDİASI

Mendoni, mektubunda, "Türkiye'yi fanatik milliyetçi ve dini duyguları ateşlemekle" suçladı.

Bu adımla bu mirasın uluslararası değerinin azaltılmaya çalışıldığını ileri süren Mendoni, Türkiye'nin Ayasofya'yı 1985 yılında insanlık mirası olarak tanımlayan UNESCO'dan önce izin alması gerektiğini öne sürdü. BBC'deki habere göre Mendoni, Türkiye'nin onay almadan Ayasofya'yı cami yapması halinde UNESCO'yla yaptığı anlaşmayı çiğneyeceğini iddia etti.

Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti

Dünya Manşet

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