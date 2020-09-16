Yunanistan'da okulların açılış töreninde öğrenciler aynı haçı öptü
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Yunanistan'da okulların açılış töreninde öğrenciler aynı haçı öptü

Yunanistan'da eğitim-öğretim sezonu kademeli olarak başladı. Törenle açılan okullarda öğrencilerin aynı haçı öperek sıralarına geçmesi görenlerde şaşkınlık yarattı.

16.09.2020 09:42 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:27

Yunanistan'da eğitim hayatı kademeli olarak başladı. Yeni dönem için tören düzenlenirken törende pandemiye rağmen öğrenciler aynı haçı öptü.

Yunanistan'da maske ve mesafe kuralına uyularak başlanması planlanan yeni eğitim yılı için tören düzenlendi. Hristiyan din adamları eşliğinde gerçekleştirilen açılış töreninde, tüm öğrencilerin aynı haçı öptüğü görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı. İzleyenlerde şaşkınlık yaratan görüntüde öğrencilerin maskelerini takmalarına rağmen haçı öpmek için çıkardığı yer alıyor.

Pandemi kurallarının çiğnendiği açılış görüntüleri sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.

Yunanistan'da okulların açılış töreninde öğrenciler aynı haçı öptü
Haber Yorumları (7)
ALİ: OKULU BİTİRMEK İÇİN YAPILMIŞ BİR HAREKET
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PİS YUNANLILAR: Allahın Laneti ve Gazabı Üzerinize olsun İnşallah
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MECZUP: türkiyede okullar açılırken öyle tören yapılsa laiklik elden gidiyor diye kıyameti koparırlardı
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