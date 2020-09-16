Yunanistan'da okulların açılış töreninde öğrenciler aynı haçı öptü Yunanistan'da eğitim-öğretim sezonu kademeli olarak başladı. Törenle açılan okullarda öğrencilerin aynı haçı öperek sıralarına geçmesi görenlerde şaşkınlık yarattı.

Yunanistan'da eğitim hayatı kademeli olarak başladı. Yeni dönem için tören düzenlenirken törende pandemiye rağmen öğrenciler aynı haçı öptü.

Yunanistan'da maske ve mesafe kuralına uyularak başlanması planlanan yeni eğitim yılı için tören düzenlendi. Hristiyan din adamları eşliğinde gerçekleştirilen açılış töreninde, tüm öğrencilerin aynı haçı öptüğü görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı. İzleyenlerde şaşkınlık yaratan görüntüde öğrencilerin maskelerini takmalarına rağmen haçı öpmek için çıkardığı yer alıyor.

Pandemi kurallarının çiğnendiği açılış görüntüleri sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.