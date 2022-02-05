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Yunanistan'da fiyat artışları protesto edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yunanistan'da fiyat artışları protesto edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce kişi, enerji, akaryakıt ve temel ürünlerdeki sürekli fiyat artışını protesto etmek amacıyla sokağa indi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce kişi, enerji, akaryakıt ve temel ürünlerdeki sürekli fiyat artışını protesto etmek amacıyla sokağa indi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Omonia Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, enerji, akaryakıt ve temel ürünlerdeki sürekli fiyat artışını protesto etmek amacıyla sokağa indi. Protestocular, hükümetin ihtiyaç sahiplerini desteklemek yerine kamu fonlarını farklı yerlere harcadığını iddia ederek, söz konusu fiyat artışları ile mücadele için acil önlemler alınmasını talep etti. Göstericiler, sık sık "Sağlık, eğitim, elektrik, su ticari ürün değildir, halkındır" sloganı attı.

Hükümet, fiyatların yükselişini engellemek için her şeyi yaptığını öne sürerken, enerji piyasasındaki dalgalı seyir nedeniyle Yunanistan'da elektrik faturalarında büyük artış yaşandı. Ülkede özellikle Atina'da gıda ve temel ürünlerdeki fiyat artışı sürerken, vatandaşların alım gücü günden güne azalmaya devam ediyor. - ATİNA

Yunanistan'da fiyat artışları protesto edildi

Yunanistan'da fiyat artışları protesto edildi

Yunanistan'da fiyat artışları protesto edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yunanistan, Akaryakıt, Protesto, Enerji, 3. Sayfa, Haber

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