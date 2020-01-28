Yunanistan'da 'doğan her çocuk için 2 bin euro yardım' tasarısı
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Yunanistan'da 'doğan her çocuk için 2 bin euro yardım' tasarısı

Yunanistan parlamentosu, 2020 itibariyle ülkede doğacak her çocuk için bir kereye mahsus 2 bin euro ödenmesini öngören yasa tasarısını oyluyor. Salı günü milletvekillerinin oylayacağı tasarı, ilgili parlamento komitesinde çoğunluğun onayını aldı.

28.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:15
Yunanistan'da 'doğan her çocuk için 2 bin euro yardım' tasarısı

parlamentosu 2020 itibariyle ülkede doğacak her çocuk için bir kereye mahsus 2 bin euro ödenmesini öngören yasa tasarısını kabul etmeye hazırlanıyor.


Salı günü milletvekillerinin oylayacağı tasarı ilgili parlamento komitesinde çoğunluğun onayını aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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