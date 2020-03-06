Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin dönmeye zorladığı sığınmacılar kurtarıldı
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Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin dönmeye zorladığı sığınmacılar kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına döndürülen 53 sığınmacıyı, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

06.03.2020 21:12 | Son Güncelleme: 06.03.2020 21:14
Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin dönmeye zorladığı sığınmacılar kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına döndürülen 53 sığınmacıyı, ekipleri kurtardı.

Akköy Mahallesi Taşburun açıklarından Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacıların bulunduğu lastik bot, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlandı.

Bottakilerin yardım talebi üzerine bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 53 sığınmacıyı kurtardı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin dönmeye zorladığı sığınmacılar kurtarıldı
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