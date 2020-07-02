Yunan hükümetinin gösterileri kısıtlama tasarısı protesto edildi
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Yunan hükümetinin gösterileri kısıtlama tasarısı protesto edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce kişi, hükümetin gösterilere getirmek istediği kısıtlamaları protesto etti.

Yunan hükümetinin gösterileri kısıtlama tasarısı protesto edildi
02.07.2020 22:55 | Son Güncelleme: 03.07.2020 00:09

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce kişi, hükümetin gösterilere getirmek istediği kısıtlamaları protesto etti.

Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) çağrısıyla Omonia Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Yunanistan polis devleti olmasın" şeklinde slogan atarak, parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Sorunsuz geçen gösteride yapılan konuşmalarda, Yunanistan'da en son cunta döneminde gösterileri kısıtlayan bir yasanın olduğu vurgulandı.

Benzer gösteriler ülkenin diğer kentlerinde de düzenlendi.

29 Haziran'da meclise sunulan düzenlemede, yasaklanan gösterilere katılanlara 1 yıl, şiddet olaylarına karışan göstericilere ise 2 yıl hapis cezası öngörülüyor.

Tasarının en geç 10 Temmuz'a kadar oylanması bekleniyor.

Kaynak: AA

Manşet

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