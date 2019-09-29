Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'tan Tripoliçe Kuşatması'nın yıl dönümünde Türkiye'ye mesaj
Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Tripoliçe Kuşatması'nın yıl dönümünde Türkiye ile ilgili konuştu.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazanmak için 1821'de başlattığı ayaklanmanın yıl dönümünde Türkiye'ye mesajlar verdi.
"Tripoli'den komşumuz Türkiye'ye mesaj gönderiyoruz" diyen Pavlopoulos, "Biz, Yunanlar, bölünmeyi ve intikamı bırakıp, birlik ve beraberlik içinde barış ve dostluğu sürdürme yönünde ders alan bir geçmişe sahibiz" dedi. Euronews.com'da Görüntüle