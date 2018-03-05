Yunan Askerlerinin Tutuklanmasına İtiraz - Avukatların Açıklaması

Askeri yasak bölgede yakalanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin tutukluluklarına edilen itiraz kabul edilmedi.

Yunan ordusu askerlerinin avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel Edirne Adliyesi'ne gelerek Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis'in tutukluklarına itiraz ile tahliye taleplerini içeren dilekçelerini sundu.

Bu arada tutuklu askerlerin aileleri de adliyeye geldi.

Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Sotiria Theocharidi ve aileler Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ile görüştü.

Görüş izni çıkan aileler, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ziyaret için gitti.

Sulh Ceza Hakimliğince yapılan incelemenin ardından itiraz ret edildi. Askerlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.