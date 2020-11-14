Yükselen dumanı görüp, 'Hastane yanıyor' ihbarı yaptılar
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Yükselen dumanı görüp, 'Hastane yanıyor' ihbarı yaptılar

14.11.2020 15:01 | Son Güncelleme: 14.11.2020 15:05
Yükselen dumanı görüp, 'Hastane yanıyor' ihbarı yaptılar

GAZİANTEP Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasının arkasındaki araziden yükselen dumanları görenler, itfaiyeye, 'hastane yanıyor' ihbarında bulundu.

GAZİANTEP Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasının arkasındaki araziden yükselen dumanları görenler, itfaiyeye, 'hastane yanıyor' ihbarında bulundu. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, dumanın yakılan lastiklerden kaynaklandığını belirledi. 

Öğle saatlerinde, Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin arkasında bulunan boş araziden siyah dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar da itfaiyeyi arayarak, 'hastane yanıyor' ihbarında bulundu.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede detaylı araştırma yapan itafiye ekipleri dumanların yakılan lastiklerden kaynaklandığını belirledi.


Yükselen dumanı görüp, 'Hastane yanıyor' ihbarı yaptılar
Yükselen dumanı görüp, 'Hastane yanıyor' ihbarı yaptılar
Yükselen dumanı görüp, 'Hastane yanıyor' ihbarı yaptılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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