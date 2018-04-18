Yüksekovalı 75 Öğrenci Ankara, İstanbul ve Düzce'yi Gezecek

Düzce Belediyesinin hazırladığı proje kapsamında Yüksekovalı 75 öğrenci, üç günlük Ankara, İstanbul ve Düzce gezisine gönderildi.

Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan ile Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, belediye bahçesinde bir araya gelen öğrenci ve aileleri ile bir süre sohbet etti.

Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yüksekova ve Düzce belediyelerinin kardeşlik köprüsünün her geçen gün daha da sağlamlaştığını söyledi.

Düzce Belediyesinin daveti üzerine 75 öğrenciyi, daha önce hiç görmedikleri yerleri görüp tanımaları için yolcu ettiklerini belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Bu gezi fikri iki belediye arasında ortak karar doğrultusunda gelişti. Bu yolculukta öğrenciler öncelikle Ankara'yı gezecekler. Daha sonra Düzce ve İstanbul'u gezip tanıyacaklar. Çocuklarımızın bilgi birikimlerini geliştirmelerini istiyoruz. Bu gezi neticesinde Düzceli ve Yüksekovalı öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamış olacağız. Yeni şeyler keşfetmeleri, bu konular üzerinden bilgi edinmeleri bizi mutlu edecek. Bu güzel duyguları çocuklarımıza yaşatan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'a ve yönetimine teşekkür ederiz."

Öğrencilerden Engin Erkuş, söz konusu şehirleri ilk kez göreceğini belirterek, bu şansı kendilerine tanıyan yetkililere teşekkür etti.

Daha sonra öğrenciler gezinin ilk durağı Ankara'ya gitmek üzere Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na uğurlandı.