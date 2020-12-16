Yüksekova için hazırlanan imar planı askıya çıktı
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Yüksekova için hazırlanan imar planı askıya çıktı

16.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:32
Yüksekova için hazırlanan imar planı askıya çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesi için yaptırılan yeni revize imar planı iki etap halinde askıya çıkarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesi için yaptırılan yeni revize imar planı iki etap halinde askıya çıkarıldı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 958,76 hektarlık riskli alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan notları, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notları ile nazım ve uygulama imar planlarına ilişkin plan açıklama raporları, Yüksekova Belediye Meclisinin 3 Kasım 2020 tarih ve 47 sayılı kararı ile 237 hektarlık riskli alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan notları, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notları ile nazım ve uygulama imar planlarına ilişkin plan açıklama raporları Yüksekova Belediye Meclisinin 2 Kasım 2020 tarih ve 46 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 8 (b) maddesi gereğince Yüksekova Belediye Başkanlığı hizmet binası Esenyurt Mahallesi İpekyolu Caddesi No 266/A Pk 30300 Yüksekova/Hakkari adresinde 15 Aralık 2020 gününden itibaren bir ay süreyle askı ilanına çıkarılmıştır" denildi. - HAKKARİ

Yüksekova için hazırlanan imar planı askıya çıktı
Yüksekova için hazırlanan imar planı askıya çıktı
Yüksekova için hazırlanan imar planı askıya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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