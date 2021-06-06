Yüksekova'da 2 mahalle ve bir köyde yapılan muhtarlık seçimi sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksekova'da 2 mahalle ve bir köyde yapılan muhtarlık seçimi sona erdi

Anadolu Ajansı / Ulaş Güven - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 mahalle ve bir köyde sandığa giden seçmenler yeni muhtarlarını seçti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 mahalle ve bir köyde sandığa giden seçmenler yeni muhtarlarını seçti.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar doğrultusunda bazı köy ve mahalle muhtarlarının vefatı ile görevden alınması üzerine seçime gidildi.

Yüksekova'nın Esentepe ve Eski Kışla mahalleleri ile Ortaç köyünde seçim heyecanı yaşandı.

Sabah saatlerinden itibaren seçmenler, seçim bölgelerine giderek adaylar için oy kullandı. Saat 17.00'de sona eren oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklar açıldı.

Oyların sayılmasının ardından Esentepe Mahallesi'nde Turgut Atalay, Eski Kışla Mahallesi'nde Fehim Akgöl ve Ortaç köyünde İslam Bilici muhtar seçildi.

Yüksekova'da 2 mahalle ve bir köyde yapılan muhtarlık seçimi sona erdi
Yüksekova'da 2 mahalle ve bir köyde yapılan muhtarlık seçimi sona erdi
Yüksekova'da 2 mahalle ve bir köyde yapılan muhtarlık seçimi sona erdi
Yüksekova'da 2 mahalle ve bir köyde yapılan muhtarlık seçimi sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Alişan Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Ergin Ataman Roland Garros Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yüksekova'da 2 mahalle ve bir köyde yapılan muhtarlık seçimi sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 21:04:14. #1.13#

title