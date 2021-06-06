Yüksekova'da 2 mahalle ve bir köyde yapılan muhtarlık seçimi sona erdi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 mahalle ve bir köyde sandığa giden seçmenler yeni muhtarlarını seçti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 mahalle ve bir köyde sandığa giden seçmenler yeni muhtarlarını seçti.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar doğrultusunda bazı köy ve mahalle muhtarlarının vefatı ile görevden alınması üzerine seçime gidildi.
Yüksekova'nın Esentepe ve Eski Kışla mahalleleri ile Ortaç köyünde seçim heyecanı yaşandı.
Sabah saatlerinden itibaren seçmenler, seçim bölgelerine giderek adaylar için oy kullandı. Saat 17.00'de sona eren oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklar açıldı.
Oyların sayılmasının ardından Esentepe Mahallesi'nde Turgut Atalay, Eski Kışla Mahallesi'nde Fehim Akgöl ve Ortaç köyünde İslam Bilici muhtar seçildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven