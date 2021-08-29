Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2021-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2021-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 29 Ağustos 2021 tarihinde saat 15. 20'den itibaren ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden T. C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2021-YÖKDİL/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)

Kaynak: Habermetre