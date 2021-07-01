Yüksek nemli şehirlerde yaşayanlara uyarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksek nemli şehirlerde yaşayanlara uyarı

Yüksek nemli şehirlerde yaşayanlara uyarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ege Liva Hastanesi Başhekimi Dr. İbrahim Demir, aniden bastıran sıcaklarla birlikte yüksek nemli bölgelerde yaşayanların kalp krizi riskine karşı dikkatli olmalarını istedi.

Ege Liva Hastanesi Başhekimi Dr. İbrahim Demir, aniden bastıran sıcaklarla birlikte yüksek nemli bölgelerde yaşayanların kalp krizi riskine karşı dikkatli olmalarını istedi. Özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki bazı şehirlerde yüzde 50'nin üzerinde seyreden nem oranın kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler için ciddi sıkıntı olduğunu belirtildi.

Aşırı sıcak günlerde vücudun ısı dengesini sağlamak için kalp daha fazla çalıştığı için kalp rahatsızlıkları yaşanabildiğini belirten Başhekim Demir, "Ani sıcaklık yükselmelerinde ve yüksek nemli günlerde sadece hipertansiyon ve kalp hastalarının değil, sağlıklı olan vatandaşlarımız da dikkatli olmalıdır" dedi.

Kalp krizinin en önemli tetikleyicilerinden birinin sıcak ve nemli hava olduğunu belirten Ege Liva Hastanesi başhekimi Dr. İbrahim Demir "Havaların aniden ısınmasıyla kişide ani kan basıncı düşüşü ya da yükselmesi olabilir. Kalp ve damar hastalarında, yaşlılarda bu ani değişimler kalp krizi ile sonuçlanabilir. Aynı risk gençler için de geçerlidir, güneşe uzun süre maruz kalmak, susuz kalmak, koruyucu giysi, şapka kullanmamak güneş çarpmasına neden olabilir ve herkes için risk oluşturabilir. Bu nedenle özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesinde yaşayanlar olmak üzere Aydın ve çevresindekiler de duyarlı ve tedbirli olmalıdır" diyerek soğuk havalarda olduğu gibi sıcak ve nemli havaların da kalp krizine neden olduğunu belirtti.

"TÜKETTİĞİNİZ TUZ VE SU ORANINA DİKKAT EDİN"

Tuz ve elektrolit kaybı sonucunda kanın pıhtılaşma oranı arttığını belirten Başhekim Demir "Aşırı sıcak dalgalarının yaşandığı günlerde olası bir kalp krizini önlemek için hasta olan ya da olmayan herkesin tükettiği tuz ve su oranına dikkat etmeleri, bol sıvı almaları ve güneşin zararlı etkilerinden korunmaları çok önemlidir. Bunun yanında zorunlu olmadığı sürece saat 10: 00-16: 00 arasında dışarı çıkmasınlar. Dışarı çıkacak olanlar da açık renk ve koruyucu kıyafetler giysinler" diyerek bu süreçte doğru ve dengeli beslenmeye de özen gösterilmesini istedi.

(İbrahim Kılınç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Cem Yılmaz Kenan Doğulu
Spor Cristiano Erol Bulut Diego Costa Emre Kocadağ Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yüksek nemli şehirlerde yaşayanlara uyarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 13:32:37. #1.14#

title