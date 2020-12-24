Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?

24.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:59

Paylaştığı bir videoda burnunu yufkaya silmesi ile gündeme gelen ve eleştiri oklarını üzerine çeken sosyal medya fenomeni Ebru Sever Türk, yapmış olduğu yardımlara atıfta bulunarak "Bunları niye haber yapmadınız?" serzenişinde bulundu.

Paylaştığı bir videoda elinde tuttuğu yufkaya burnunu sildiği görüntü ile büyük tepki çeken sosyal medya fenomeni Ebru Sever Türk, yeni bir video daha yayınlayarak hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.

"BUNUN BİR HABER DEĞERİ YOK"

Daha önce birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldığını ancak bunların haber yapılmadığını belirten fenomen, "Evleri başlarına yıkılan insanların evlerini yıkıp yeniden yaptık. Bu yaptıklarımın bir kere bile haber değeri olmadı. Ekmeği çevirip parmağımla gözümü siliyorum diye linç yiyorum. Ben ekmeği ayaklar altına alıp çiğnemedim, ben ekmeği duvardan duvara vurmadım. İşi ölmüş rahmetli babama, dine, başörtüsüne kadar getirmiş olmanız gerçekten iğrenç. Bunun bir haber değeri yok. Bize bu kadar basit haberlerle gelmeyin" ifadelerini kullandı.

"İNSANI ÇILDIRTMAK İÇİN ELİNİZDEN GELENİ YAPIYORSUNUZ"

Yayınladığı videoya "Eğer iyilikleri haber olmak için yapıyorsanız samimiyetinizden şüphe ederim" şeklinde yorum yapan bir takipçisine de yanıt veren fenomen, şu satırlara yer verdi: "Siz insanı çıldırtmak, çizgisini bozmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ben de insanım. Senin gibi duygularım var sinirlenip çizgimden çıkabiliyorum. Yeter ama."

Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?
Haber Yorumları (32)
YORUMCU: bir elin veridigini diger elin görmemesi gerek yardımın reklamı olmaz . başın kapalı güzel surata bir ton boya sürmeyi akıl ediyorsun ama bunu akıl edemeden suursuzca konusuyorsun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DİMİ: çok türedi bunlar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
..: burjuva takımı bunlar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 32 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Cahit Özkan Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Selahattin Demirtaş
Magazin Arto Coşkun Sabah Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hakem Ankara İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 13:32:46. #1.15#
title