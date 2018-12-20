Yüce'den Erenler Belediyesine Ziyaret

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Ekrem Yüce, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'ü ziyaret etti.

Yüce, Erenler Belediyesini ziyaret ederek, birimlerde personelle selamlaştı, ayrıca belediye binasında gerçekleşen nikah törenine katılarak evlenen çiftleri tebrik ederek mutululuklar diledi.

Öztürk, Yüce'ye ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Birbirinden kıymetli yaptıkları işlerde son derece başarılı olmuş sayın Ekrem Yüce Erenleri iyi tanıyan bilen halkın nabzını en iyi şekilde tutan bir tecrübeye sahiptir. 30 yılı aşkın tanışıklık ve bir o kadar süreye yakın siyaset çalışmalarımız oldu. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Ekrem Yüce isminin açıklanması ile Sakarya'mızda çok olumlu bir hava esti. Bu süreç içerisinde AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın her zaman yanında olacağız."

Ekrem Yüce de Cavit Öztürk'ün 1989 yılından bu yana siyaseten çizgisini hiç bozmadan güzel hizmetlere imza attığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Erenler'imize 15 yıl hizmet etti. Ben kendilerini yakından tanıyan ve belediyenin çalışmalarını yakından takip eden biri olarak hizmetler konusunda eksiğini görmedik görevini layıkıyla yerine getirmeye çalıştı. Cavit Bey ile kardeşçe dostça çalışmalara imza attık bundan sonra ki süreçte de tecrübe ve bilgilerinden istifade edeceğiz." if

Ziyarette Kaynarca Belediye Başkan Zeynur Özel de hazır bulundu.

Kaynak: AA