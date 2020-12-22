YTL Osman kimdir? Tiktok fenomeni YTL Osman kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakkında bilgiler!

Dünya çapında en fazla kullanılan uygulamalardan birisi Tiktok'tur. Ülkemizdeki Tiktok fenomenlerinden birisi ise YTL Osman'dır. Peki Tiktok fenomeni YTL Osman kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? YTL Osman hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tiktok fenomenlerinin kim olduğu çok merak ediliyor. Peki YTL Osman kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, gerçek ismi ne, kaç takipçisi var? Tüm detaylar haberimizde.

YTL OSMAN KİMDİR?

Gerçek adı Osman Yavuz olan Tiktok fenomeni YTL Osman'ın 150 bin civarında takipçisi bulunurken toplamda 2 milyondan fazla beğenisi mevcuttur. YTL Osman özellikle çektiği arabesk içerikli videolarla tanınmaktadır. Genellikle THY firması uçaklarının içerisinde videolarını çekmektedir.

Osman Yavuz aynı zaman İnstagram'da da içerik paylaşımı yapmaktadır. Orada da yaklaşık 40 bin civarı takipçisi vardır.