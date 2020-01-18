: YSK'nın listesi sonrası Gelecek Partisi, seçim için harekete geçti

18.01.2020 18:59 | Son Güncelleme: 18.01.2020 19:02

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı olası bir seçim durumunda seçime katılacak olan partilerin listesinde gerekli şartları henüz taşımadığı için bulunmayan Gelecek partisi, Haziran ayında büyük kongre yapmayı planlıyor.

Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunması şartı bulunuyor.

GENEL MERKEZE 20 ŞUBAT'TA TAŞINILIYOR

Önümüzdeki süreçte her hafta 5-6 il başkanlarının belli olacağını belirten Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Haziran ayı bitmeden büyük kurultay yapmayı düşünüyoruz. Genel merkeze de 20 Şubat'ta taşınıyoruz" dedi.

AVRUPA'DA ÖRGÜTLENECEK

Avrupa'da örgütlenmek için çalışma yapıldığını ifade eden Özdağ, Ahmet Davutoğlu'nun yakın zamanda Avrupa'ya gideceğini duyurdu.

FETÖ KİTAPLARI YAZANLARLA FİKİR ALIŞVERİŞİ

Davutoğlu'nun FETÖ ile ilgili 15 Temmuz öncesi ve sonrası kitap yazanlarla buluşacağını ifade eden Özdağ, şöyle dedi:

"FETÖ ile ilgili 15 Temmuz öncesi kitap yazanlar ve daha sonra 15 Temmuz sonrası kitap yazanları da Sayın Davutoğlu ile buluşturarak devletin görmediğini nasıl gördüler, devlet niçin görmedi, devlete gösterilmedi mi, siyasi iktidarlara gösterilmedi mi, siyasi iktidarlar görmedi mi, gördüler de burayı iyi bir şey mi gördüler, iyi diye mi gördüler, görünen kısmıyla mı aldatıldılar, bunlarla ilgili o gazetecilerle buluşturacağız."

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ EN BÜYÜK YANLIŞ"

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bugün Cumhuriyet kurulduğundan beri en büyük yanlıştır" ifadesini kullanan Özdağ, şöyle devam etti:

"Ve bu yanlıştan bir an önce Türkiye daha fazla zarar görmeden, ekonomi daha fazla zarar görmeden, siyaset kurumu daha fazla zarar görmeden, millet daha fazla zarar görmeden, dış politikadaki itibarsızlığımız artmadan, daha fazla artmadan, bir an önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden rücu edilmesi gerekmekte."

NE OLMUŞTU?

Yüksek Seçim Kurulu, 2020 yılı Ocak ayı itibarıyla seçime girme yeterliliğine sahip 15 partinin listesini yayımladı. Listenin içerisinde Ahmet Davutoğlu'nun yeni kurduğu Gelecek Partisi yeterli sayıda il ve ilçe teşkilatlarına sahip olmadığıiçin yer almadı.

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