YSK'nın Büyükçekmece Kararına CHP'den İlk Tepki: Ağır Baskı Altındalar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu'nun Büyükçekmece kararını ertelemesine tepki gösterdi. Öztrak, yayınladığı yazılı açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu, iktidarın Büyükçekmece'yle ilgili itiraz başvurusunun görüşmesini ertelemiştir.YSK tarafından alınan bu karar, Kurul'un ağır baskı altında olduğunu bir kez daha göstermektedir." ifadelerini kullandı.

YSK'NIN BÜYÜKÇEKMECE KARARINA CHP'DEN İLK TEPKİ

Yaptığı yazılı açıklama ile YSK'nın kararı ertelemesine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ertelemenin AK Parti'ye zaman kazandırmak amaçlı yapıldığını savundu.

YSK'nın ağır bir baskı altında olduğunu söylen Faik Öztrak, "Alınan bu erteleme kararıyla, ülkemiz demokrasisine ve hukuk devletine verilen hasar giderek büyümektedir" ifadelerini kullandı.

Öztrak'ın YSK'nın Büyükçekmece kararını ertelemesiyle ilgili yazılı açıklaması şöyle:

"KURUL'UN AĞIR BASKI ALTINDA OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERMEKTEDİR"

"Yüksek Seçim Kurulu, iktidarın Büyükçekmece'yle ilgili itiraz başvurusunun görüşmesini ertelemiştir.YSK tarafından alınan bu karar, Kurul'un ağır baskı altında olduğunu bir kez daha göstermektedir.

İktidar, sandıkta kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini masada çalabilmek için bir kumpas planını uygulamaktadır.

Bu erteleme kararı, söz konusu kumpas dosyasının tamamlaması için iktidara zaman kazandırmayı amaçlamaktadır.

Alınan bu erteleme kararıyla, ülkemiz demokrasisine ve hukuk devletine verilen hasar giderek büyümektedir."