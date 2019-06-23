YSK Başkanı Sadi Güven: İtiraz süreçleri bittiğinde, mazbata hak edene teslim edilecektir
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven seçim sonrası ilk açıklamasını yaptı. Güven açıklamasında seçim sonuçlarının en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacağını söyledi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven seçim sonrası ilk açıklamasını yaptı. Güven açıklamasında seçim sonuçlarının en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacağını söyledi.
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Kaynak: Euronews.com
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