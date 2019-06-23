YSK Başkanı Sadi Güven: İtiraz süreçleri bittiğinde, mazbata hak edene teslim edilecektir

YSK Başkanı Sadi Güven: İtiraz süreçleri bittiğinde, mazbata hak edene teslim edilecektir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven seçim sonrası ilk açıklamasını yaptı. Güven açıklamasında seçim sonuçlarının en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacağını söyledi.

YSK Başkanı Sadi Güven: İtiraz süreçleri bittiğinde, mazbata hak edene teslim edilecektir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven seçim sonrası ilk açıklamasını yaptı. Güven açıklamasında seçim sonuçlarının en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacağını söyledi.

YSK Başkanının açıklamalarından satır başları Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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