Ysk Başkanı Güven: "İstanbul'da 8 İlçede Çoğunlukla Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak.

YSK Başkanı Güven: "İstanbul'da 8 ilçede çoğunlukla geçersiz oylar yeniden sayılacak. Bu ilk defa alınan bir karar değil, bundan önceki seçimlerde de uygulanmıştı. İtiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor"

ANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven, "İstanbul'da 8 ilçede çoğunlukla geçersiz oylar yeniden sayılacak. Bu ilk defa alınan bir karar değil, bundan önceki seçimlerde de uygulanmıştı. İtiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA