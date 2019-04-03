Ysk Başkanı Güven: "İstanbul'da 8 İlçede Çoğunlukla Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak.
YSK Başkanı Güven: "İstanbul'da 8 ilçede çoğunlukla geçersiz oylar yeniden sayılacak.
YSK Başkanı Güven: "İstanbul'da 8 ilçede çoğunlukla geçersiz oylar yeniden sayılacak. Bu ilk defa alınan bir karar değil, bundan önceki seçimlerde de uygulanmıştı. İtiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor"
ANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven, "İstanbul'da 8 ilçede çoğunlukla geçersiz oylar yeniden sayılacak. Bu ilk defa alınan bir karar değil, bundan önceki seçimlerde de uygulanmıştı. İtiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor" açıklamasında bulundu.
Kaynak: İHA