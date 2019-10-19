PKK/YPG anlaşmaya uymazsa; ABD, terör örgütüne verdiği desteği tamamen çekecek

19.10.2019 08:50

ABD Başkanı Trump'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek için Türkiye'ye gönderdiği A Takımı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Türk heyeti arasındaki görüşmeden harekata 120 saat ara verilmesi ve terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi kararı çıktı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre PKK/YPG Suriye'nin güneyine çekilmezse "tehditkar" bir üslupla YPG'den desteğini tamamen çekeceğini belirtti.

AZ BİR ZAMANLARI KALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetler arası görüşmenin ardından açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye ve ABD'nin, "ateşkes" sağlanması hususunda anlaşmaya vardığını bildirdi. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PKK/YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Operasyonu'na ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir" açıklamasını yaptı. Dağıtılan ortak bildiride, ABD'nin ifade ettiği İngilizce "ceasefire" yani "ateşkes" ifadesi yer almadı.

ATEŞKES DEĞİL, ARA VERME

Bu ifadenin yerine Çavuşoğlu'nun kullandığı ara verme-durdurma anlamına gelen, "pause" kelimesinin yer alması Türkiye'nin sahada ve masadaki kazanımlarını ortaya koydu. Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı'na ara verildiğinin duyurulduğu ilk dakikalarda terör örgütü, çekilmenin olmayacağını belirtirken, 1 saat sonrasında karar değişti ve gece saatlerinde çekilme başladı.

PKK/YPG ANLAŞMAYA UYMAZSA ABD DESTEĞİNİ ÇEKECEK

Milliyet'in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre ABD, YPG'lilere Suriye'nin güneyine çekilmesi için yeni vaatlerde bulundu. Çekilmemesi durumunda ise "tehditkâr" bir üslupla YPG'den desteğini tamamen çekeceğini belirttiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump'ın görevlendirdiği bir heyet, Barış Pınarı Harekatı'nı konuşmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye gelmişti. Görüşmeden basına servis edilen ilk fotoğraflarda ikilinin gergin yüz hali dikkatlerden kaçmamıştı. Görüşmeden, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatliğine ara verilmesi, bu süre zarfında terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi kararı çıkmıştı.