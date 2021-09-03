Yozgat Valisi Ziya Polat, beldeleri ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yozgat Valisi Ziya Polat, beldeleri ziyaret etti

Yozgat Valisi Ziya Polat, beldeleri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Köy ve belde ziyaretlerini sürdüren Yozgat Valisi Ziya Polat, Saraykent ilçesine bağlı Dedefakılı ve Ozan beldesi ile Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesini ziyaret etti.

Köy ve belde ziyaretlerini sürdüren Yozgat Valisi Ziya Polat, Saraykent ilçesine bağlı Dedefakılı ve Ozan beldesi ile Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesini ziyaret etti.

Saraykent ilçesine bağlı Dedefakılı Belediye Başkanı Haydar Coşkun'u ziyaret eden Polat, beldedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Beldede vatandaşlarla bir araya gelen Polat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda uyarılarda bulundu.

Daha sonra Ozan Belediye Başkanı Mustafa İleri'yi ziyaret Polat, beldede yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Polat, 1992'de Hakkari'de şehit olan Piyade Onbaşı Necati Binekci'nin beldede yaşayan ailesini ziyaret ederek, her zaman şehit ailelerinin emrinde olduklarını söyledi.

Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesine geçen Polat, Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir'i ziyaret etti.

Polat, burada da Bozdemir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, beldeleri ziyaret etti
Yozgat Valisi Ziya Polat, beldeleri ziyaret etti
Yozgat Valisi Ziya Polat, beldeleri ziyaret etti
Yozgat Valisi Ziya Polat, beldeleri ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Emine Erdoğan Süleyman Soylu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Demet Akalın Ferhan Şensoy
Spor Diego Marcao Burak Elmas Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yozgat Valisi Ziya Polat, beldeleri ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 16:54:21. #1.16#

title