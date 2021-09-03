Yozgat Valisi Ziya Polat, beldeleri ziyaret etti

Köy ve belde ziyaretlerini sürdüren Yozgat Valisi Ziya Polat, Saraykent ilçesine bağlı Dedefakılı ve Ozan beldesi ile Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesini ziyaret etti.