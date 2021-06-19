Yozgat'taki Basilica Therma Roma Hamamında kazı ve temizleme çalışması yeniden başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yozgat'taki Basilica Therma Roma Hamamında kazı ve temizleme çalışması yeniden başlatıldı

İhlas Haber Ajansı / Erdoğan Budak - Haberler | Kültür Sanat

- Yozgat'taki Basilica Therma Roma Hamamında kazı ve temizleme çalışması yeniden başlatıldı Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan, Roma Dönemi'nden kalma tarihi özellikleri ve 2 bin yıldır akan şifalı suyuyla dikkat çeken 'Kral Kızı' adıyla da bilinen Basilica Therma Roma Hamamı'nda 3 yıl...

- Yozgat'taki Basilica Therma Roma Hamamında kazı ve temizleme çalışması yeniden başlatıldı

YOZGAT - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan, Roma Dönemi'nden kalma tarihi özellikleri ve 2 bin yıldır akan şifalı suyuyla dikkat çeken 'Kral Kızı' adıyla da bilinen Basilica Therma Roma Hamamı'nda 3 yıl aradan sonra yeniden temizlik ve kazı çalışması başlatıldı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, 2 bin yıl öncesinden günümüze kadar mimari özelliğini kaybetmeden görselliğini koruyan Basilica Therma Roma Hamamı'nda Yozgat Müze Müdürlüğü başkanlığında 3 yıl aradan sonra yeniden temizlik ve kazı çalışması başlatıldı.

2 bin yıldır özgün mimarisi koruyan ve 50 derece sıcaklıkta akan şifalı suyu ile dikkat çeken Basilica Therma Roma Hamamı, 2021 yılının sonu itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla ziyarete açılacak.

3 yıl sonra Basilica Therma Roma Hamamında kazı ve temizleme çalışmalarının yeniden başladığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, "Bilindiği üzere 2 bin yıldır su kaynağı tükenmeyen ve bu kaynağının derecesi dahi değişmeyen tarihi bir güzelliğe sahibiz. Tabi ki bugüne kadar çalışmalar yapıldı bu çalışmalar neticesinde gördüğümüz bu kalıntılar ortaya çıkartıldı. Fakat 2018 yılından bu yana herhangi bir kazı yapılmamaktaydı. Son dönemde almış olduğumuz karar ile Sayın Valimiz Ziya Polat'ın da desteği ile müze müdürlüğümüz başkanlığında bir temizlik ve kazı çalışması başlattık. 2020 yılında ören yeri listesine alınan Sarıkaya Roma Hamamı için bundan sonraki süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü önderliğinde bir çalışma başlatıyoruz. Bu çalışma doğrultusunda burada gezi yerleri, alanları yapacağız. İnsanlar artık geldiklerinde ören yerinin içerisine girebilecekler. Fotoğraf çektirebilecekler" dedi.

Roma Hamamında kazı çalışmalarının devam edeceğini ve Roma Hamamını daha da gün yüzüne çıkarmaya çalışacaklarını da dile getiren Çiftçi, " Buradaki temel amacımız Sarıkaya Roma Hamamını turizme kazandırmak. Biz turizmin gelişiminin bölgesel olacağına inanıyoruz. Yani Sivas'ı gören insanlar Yozgat'ı da görsünler, Yozgat'ı gören insanlar Kayseri'yi ve Çorum'u da görsün istiyoruz. Eğer biz bölgesel anlamda turizmi artırabilirsek bölgemizi kalkındırabilirsek önümüzdeki günlerde daha farklı çalışmalar yapabileceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Yozgat'taki Basilica Therma Roma Hamamında kazı ve temizleme çalışması yeniden başlatıldı
Yozgat'taki Basilica Therma Roma Hamamında kazı ve temizleme çalışması yeniden başlatıldı
Yozgat'taki Basilica Therma Roma Hamamında kazı ve temizleme çalışması yeniden başlatıldı
Yozgat'taki Basilica Therma Roma Hamamında kazı ve temizleme çalışması yeniden başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdoğan Budak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Hande Erçel Hülya Avşar Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Cristiano Gareth Bale Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yozgat'taki Basilica Therma Roma Hamamında kazı ve temizleme çalışması yeniden başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 17:16:15. #1.15#

title