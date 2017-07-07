Yozgat'ta Trafik Kazası: 8 Yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.



Mehmet Yunus Başak idaresindeki 06 SFT 24 plakalı minibüs, 100. Yıl Mahallesi Bekir Bozdağ Bulvarı'nda kırmızı ışıkta duran Fatih Kaya yönetimindeki 66 KF 270 plakalı otomobile arkadan çarptı.





Kazada sürücüler ile Canberk Kuşçu, Samet Kılıç, Necati Apaydın, Ahmet Furak Kılıç, Bahri Zorlu ve Samet Karadavut yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.