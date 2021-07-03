Yozgat'ta trafik kazası: 5 yaralı
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Yozgat'ta trafik kazası: 5 yaralı

Yozgat'ta trafik kazası: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta bariyerlere çarpan otomobil ile bu araca çarpmamak için manevra yapınca devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yozgat'ta bariyerlere çarpan otomobil ile bu araca çarpmamak için manevra yapınca devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Abdullah Ş. yönetimindeki 60 BE 581 plakalı otomobil, E-88 karayolu Başıbüyüklü köyü mevkisinde karşı yola geçerek köprü bariyerine çarptı.

Bu sırada, Bekir K'nin kullandığı otomobil, kaza yapan araca çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Yaralanan sürücülerle araçlardaki Zeynep Ş, Migenur K. ve Mevlüde K, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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