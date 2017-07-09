Yozgat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Yusuf Demirel (32) yönetimindeki 66 LH 712 plakalı otomobil, Sorgun-Ankara Bulvarı Karakaya Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Emine (55), Miraç (7) ve Meryem Demirel (23) yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ambulanslarıyla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.