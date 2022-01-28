Yozgat'ta otomobil ile çekici çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı - Haberler
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Yozgat'ta otomobil ile çekici çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yozgat'ta otomobil ile çekici çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ta çekiciye arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

DOĞANKENT, GİRESUN (İHA) - Yozgat'ta çekiciye arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Sorgun ilçesi Doğankent beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.A.B. idaresindeki 66 ABE 470 plakalı Hyundai marka otomobil, Sorgun ilçesi istikametine seyrederken aynı istikamete giden 71 ACC 711 plakalı Mercedes marka çekiciye arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan O.Ö., R.B. ve N.B. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.A.B. ve M.K. ağır yaralandı. Çekici sürücüsü U.E. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Yozgat'ta otomobil ile çekici çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Doğankent, Otomobil, Yozgat, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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