Yozgat'ta otomobil devrildi: 2 ölü
02.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:12
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Cemalettin Zencir (64) yönetimindeki 66 AK 154 plakalı otomobil, İzibüyük köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü olay yerinde, yaralanan eşi Gülhan Zencir de kaldırıldığı Sorgun Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Öçal