Yozgat'ta kullanılmayan konakta çıkan yangın söndürüldü
Eski MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'nun babasına ait Yozgat'taki kullanılmayan tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü.
Eski MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'nun babasına ait Yozgat'taki kullanılmayan tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü.
İstanbulluoğlu Mahallesi, Karabacak Sokak'taki konakta henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Söndürülen yangında, konakta hasar oluştu.
Mahalle Muhtarı Erdoğan Deniz, binanın boş olduğunu, tinercilerin mekanı haline geldiğini söyledi.