Yozgat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü
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Yozgat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Yozgat'ta tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

09.01.2020 22:03 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:10
Yozgat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

'ta tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Aşağı Mahallesi'nde karşılaşan T.E. ve Ferhat Çapan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.E., Ferhat Çapan'ı bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çapan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan T.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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