Yozgat'ta 85 yaş üstü vatandaşlara aşı evlerinde yapıldı
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Yozgat'ta 85 yaş üstü vatandaşlara aşı evlerinde yapıldı

21.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:41
Yozgat'ta 85 yaş üstü vatandaşlara aşı evlerinde yapıldı

YOZGAT'ta, 85 yaş üzeri yaşlılara evlerinde aşı yapılmaya başlandı.

YOZGAT'ta, 85 yaş üzeri yaşlılara evlerinde aşı yapılmaya başlandı.

Kent merkezinde oturan Mürüvvet Yıldırım (92) ile ona bakan kızı Fatma Yıldırım'ın (65) aşıları sağlık görevlileri tarafından evde yapıldı. Aşı uygulaması ardından sağlık görevlileri bir süre evde kalarak, anne ve kızını gözetim altında tuttu. Fatma Yıldırım, annesine baktığını, ona aşı yapılırken, kendisine de aşı yapıldığını söyledi. Yıldırım, "Aşı sonrası hiçbir sıkıntım olmadı, devletimizden, milletimizden ve sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun" dedi.


Yozgat'ta 85 yaş üstü vatandaşlara aşı evlerinde yapıldı
Yozgat'ta 85 yaş üstü vatandaşlara aşı evlerinde yapıldı
Yozgat'ta 85 yaş üstü vatandaşlara aşı evlerinde yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU

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