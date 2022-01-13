Yozgat Cumhuriyet Ortaokulu hentbolda il birincisi oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat Cumhuriyet Ortaokulu hentbolda il birincisi oldu

Yozgat Cumhuriyet Ortaokulu hentbolda il birincisi oldu
AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta Ortaokullar Arası Hentbol Turnuvasında Cumhuriyet Ortaokulu Yıldız Kız Hentbol takımı şampiyon oldu.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta Ortaokullar Arası Hentbol Turnuvasında Cumhuriyet Ortaokulu Yıldız Kız Hentbol takımı şampiyon oldu.

Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Selim Yaman, okullarda akademik eğitimin yanında sosyal ve kültürel faaliyetlerin de çok önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerinin hentbol turnuvasında il birincisi olmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Yaman, "Turnuvanın final maçında Şehit Adem Cankurtaran Ortaokulu ile karşılaşan sporcularımız maçtan 10'a 4 skor üstünlüğüyle galip ayrıldı. Öğrencilerimizi ve beden eğitimi öğretmenimiz Semanur Kaya'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Burdur'da evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı

Burdur'da evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title