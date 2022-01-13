Yozgat Cumhuriyet Ortaokulu hentbolda il birincisi oldu

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta Ortaokullar Arası Hentbol Turnuvasında Cumhuriyet Ortaokulu Yıldız Kız Hentbol takımı şampiyon oldu.

Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Selim Yaman, okullarda akademik eğitimin yanında sosyal ve kültürel faaliyetlerin de çok önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerinin hentbol turnuvasında il birincisi olmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Yaman, "Turnuvanın final maçında Şehit Adem Cankurtaran Ortaokulu ile karşılaşan sporcularımız maçtan 10'a 4 skor üstünlüğüyle galip ayrıldı. Öğrencilerimizi ve beden eğitimi öğretmenimiz Semanur Kaya'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

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