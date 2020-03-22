Yozgat Belediyesi sokakları dezenfekte ediyor Belediye ekiplerinin cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması Belediye Temizlik İşleri Müdürü Ömer Duyar'ın açıklaması YOZGAT - Yozgat Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları, dezenfektan, köpüklü su ve gül suyu ile temizliyor.

Belediye ekiplerinin cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması Belediye Temizlik İşleri Müdürü Ömer Duyar'ın açıklaması YOZGAT - Yozgat Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları, dezenfektan, köpüklü su ve gül suyu ile temizliyor. Kaynak: AA