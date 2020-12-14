Youtuber Marul Kafa kimdir? Mehmet Yıldırım kaç yaşında, nereli?
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Youtuber Marul Kafa kimdir? Mehmet Yıldırım kaç yaşında, nereli?

14.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:04
Youtuber Marul Kafa kimdir? Mehmet Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Marul Kafa adıyla bilinen Mehmet Yıldırım, yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Bunun üzerine kullanıcılar Youtuber Marul Kafa kimdir? Mehmet Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Youtuber olan Mehmet Yıldırım, Marul Kafa kullanıcı adıyla bilinmektedir. Mehmet Yıldırım hakkında merak edilen birçok bilgiyi bu yazıda bulabilirsiniz. Youtuber Marul Kafa kimdir? Mehmet Yıldırım kaç yaşında, nereli?

YOUTUBER MARUL KAFA KİMDİR?

Marul Kafa adıyla bilinen Mehmet Yıldırım, Antalya'da yaşamaktadır. Şiveli konuşarak ailesiyle çektiği komik videolar ile tanınmıştır. Babasının adı, İsmail annesinin adı ise Havva'dır.

Kahverengi saçları ve gözleri vardır. Instagram hesabını marulkafa olarak kullanmakta. Üniversite mezunu olan Mehmet Yıldırım, Antalyaspor'ludur.

Mehmet Yıldırım ilk videosunu Scorp uygulamasında babası ile birlikte çekmiştir.

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