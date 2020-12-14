Youtube neden hata veriyor? Son dakika Youtube çöktü mü? Youtube'a ne oldu?
14.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:17
Son dakika: Google, Youtube, Gmail gibi birbirine bağlı servislerde yaşanan sorunlar sonrası Youtube çöktü mü? Gmail çöktü mü? gibi soruların cevapları arandı.
Dünya genelinde Youtube çökme sorunu yaşanıyor. Peki Youtube neden açılmıyor? Youtube video sitesi neden çöktü?
YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?
Dünya genelinde Youtube çökme sorunu yaşıyor. Kullanıcılar Youtube.com 'a girdiğinde ana ekranda "Something went wrong..." hatasıyla karşılaşıyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat dünya genelinde bir sorun olduğu düşünülüyor.
YOUTUBE NEDEN HATA VERİYOR?
Youtube'a girildiğinde yukarıdaki gibi bir ekran karşımıza çıkıyor. Hatanın sebebi henüz belirlenmedi.