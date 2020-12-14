Youtube neden hata veriyor? Son dakika Youtube çöktü mü? Youtube'a ne oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Youtube neden hata veriyor? Son dakika Youtube çöktü mü? Youtube'a ne oldu?

14.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:17
Youtube neden hata veriyor? Son dakika Youtube çöktü mü? Youtube'a ne oldu?

Son dakika: Google, Youtube, Gmail gibi birbirine bağlı servislerde yaşanan sorunlar sonrası Youtube çöktü mü? Gmail çöktü mü? gibi soruların cevapları arandı.

Dünya genelinde Youtube çökme sorunu yaşanıyor. Peki Youtube neden açılmıyor? Youtube video sitesi neden çöktü?

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde Youtube çökme sorunu yaşıyor. Kullanıcılar Youtube.com 'a girdiğinde ana ekranda "Something went wrong..." hatasıyla karşılaşıyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat dünya genelinde bir sorun olduğu düşünülüyor.

YOUTUBE NEDEN HATA VERİYOR?

Youtube'a girildiğinde yukarıdaki gibi bir ekran karşımıza çıkıyor. Hatanın sebebi henüz belirlenmedi.

İlgili Haberler

Google ve YouTube çöktü: Dünya çapındaki kullanıcılar için hizmetler çöküyor
Google ve YouTube çöktü: Dünya çapındaki kullanıcılar için hizmetler çöküyor
Youtube çöktü mü? Youtube neden açılmıyor? Youtube erişim sorunu mu var? Youtube'a nasıl girilir?
Youtube çöktü mü? Youtube neden açılmıyor? Youtube erişim sorunu mu var? Youtube'a nasıl girilir?
Facebook çöktü mü? Facebook Messenger çöktü mü, mesajları neden yüklenmiyor?
Facebook çöktü mü? Facebook Messenger çöktü mü, mesajları neden yüklenmiyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Engin Altay Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Nilgün Belgün İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Samet Aybaba Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Tüm Haberler Erkek Adana Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Youtube neden hata veriyor? Son dakika Youtube çöktü mü? Youtube'a ne oldu? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 15:17:41. #1.15#
title