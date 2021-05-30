YouTube hesabından yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker, mekan değişikliğine gitti
YouTube hesabından yayınladığı videolar serisi ile gündemi oldukça meşgul eden organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sabah saatlerinde yayınladığı 8. videosunda mekan değişikliğine gitti. Geçen hafta toplantı odasında video kaydeden Peker'in bu hafta masasının üzerine koyduğu nesneler dikkat çekti.
Kendisine yönelik operasyonlar sonrasında YouTube üzerinden bir video serisi yayımlamaya başlayan Sedat Peker, 'Fırtınalarla Büyüyen Fidanlar Rüzgarlarla Yıkılmazlar' başlıklı 8. videosunu sabah saatlerinde yayınladı.
YANI BAŞINDAKİ DÜNYA DİKKAT ÇEKTİ
Videosunda pek çok iddiada bulunan Peker'in masasında bulunan tespih, pusula, dünya ve dünyanın üzerindeki zülfikarlı kolye dikkat çekti. Bu defa beyaz tahtanın üzeri boş iken, tahtanın altındaki Mario Puzo'nun Aile kitabı dikkat çekti.
GEÇEN HAFTA MEKAN DEĞİŞTİRECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Peker, geçen hafta yayınladığı videosunda tekrardan bir yer değişikliğine gitmeyi düşündüğünü söylemişti.