YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, YouTube üzerinden yayın yapan ve çocuk istismarını özendiren animasyon içerikleri yayınlayan kanal hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Video paylaşım sitesi YouTube'da bazı kanallar, çocuk istismarını öven ve kadın figürünü hedef göstererek çeşitli animasyon filmler yayınlıyor. Sosyal medyada infiale yol açan hesaplarla ilgili başlatılan #cocukistismarıyoutubeda etiketi Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bu gelişmeler üzerine harekete geçti.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"SAVCILIĞA KONUYU İNTİKAL ETTİRİYORUZ"

"Çocuk İstismarı Youtube'da' başlığı ile sosyal medyada ve çeşitli basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur;

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında çocuklarımızın üstün yararını gözetmek adına 7/24 internetteki problemli içerikleri tarıyor ve gerektiğinde adli sürecin başlatılması için ilgili kurumlara ve savcılığa konuyu intikal ettiriyoruz.

"YOUTUBE'LA İLETİŞİME GEÇTİK"

Bugün gündem olan YouTube kanalında yer alan içeriklerde aile ve toplum yapımızı bozan, genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarı içeren ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu içeriklerin çocuklarımız tarafından izlenmesi psikososyal yönden gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceğinden 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında Bakanlık olarak erişimin engellenmesi için YouTube ve ilgili kurumlar ile iletişime geçilmiş ve savcılığa başvuruda bulunulmuştur.

"HER ZAMAN ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ailelerimizin, çocuklarımızın izlediği içerikleri her alanda takip etmesinin önemini vurgulayarak; Bakanlık olarak her zaman çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtiriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SKANDAL İÇERİKLER

Söz konusu kanalın video başlıklarından bazıları şunlar: "Annem başka biri için ailemizi terk etti", "Eskisevgilimi yeniden kazanmak için hamileymiş gibi davrandım", "15 yaşında hamile kaldım".