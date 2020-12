Youtube çöktü mü? Youtube neden açılmıyor? Youtube'a ne oldu? Youtube Google neden açılmıyor?

Popüler video video paylaşım sitesi Google ve YouTube'da erişim problemi yaşandı. Peki Youtube çöktü mü? Youtube neden açılmıyor? Youtube'a ne oldu? Youtube, Google neden açılmıyor? Google, Gmail ve YouTube erişim problemi nedir? İşte detaylar haberimizde...

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya devi Youtube'a girmek isteyen kişiler "something went wrong" hatası ile karşı karşıya kaldı. Down detector haritasına göre saat 14:50'den itibaren kullanıcılar Youtube'a girişte sorun yaşamaya başladı.

Sorunun Türkiye bazlı değil küresel bir sorun olduğu Down Detector haritasında da yerini aldı.

YOUTUBE, GOOGLE NEDEN AÇILMIYOR?

Youtube'un yanı sıra Google'ın diğer hizmetleri arasında yer alan gmail, arama butonu da gecikmeden etkilendi.

Google servislerinde yaşanan sorun tüm dünyada internet kullanıcılarını etkiledi. Youtube'ın yanı sıra diğer Google hizmetlerinde de (Google Drive, Google Play, Gmail, Google ADS, Google Adsense, Google Admob) sorun yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren sorunun ardından 15:40'tan itibaren Youtube'a yeniden erişim sağlanmaya başlandı.

SOMEHING WENT WRONG HATASI NE DEMEK?

"Something went wrong" hatası Youtube'da herhangi bir sorun ile karşılaşıldığında verilen "bir şeyler yanlış gitti" hatası olarak veriliyor.

Youtube'un gizli sekmede çalışması nedeniyle sorunun asıl kaynağının gmail olduğu söylenebilir. Youtube'a gmail girişi yapmayan kullanıcılar video hizmetlerine ulaşabiliyorlar.