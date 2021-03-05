Youtube çöktü mü bugün? Son dakika Youtube çöktü mü? Youtube çalışıyor mu? Youtube çöktü mü 2021?

5 Mart Cuma 2021 günü, Youtube giremeyen vatandaşlar, Youtube çöktü mü bugün? Son dakika Youtube çöktü mü? Youtube çalışıyor mu? Youtube çöktü mü 2021? merak ediyor.