Yörük Türküleri ve Çalgıları Konulu Uygulamalı Konferans - Haberler
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Yörük Türküleri ve Çalgıları Konulu Uygulamalı Konferans

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Yörük Türküleri ve Çalgıları Konulu Uygulamalı Konferans

Batman Üniversitesinde Yörük kültürünü anlatmak ve türkülerini uygulamalı olarak tanıtmak amacıyla "Yörük Türküleri ve Çalgıları" konulu konferans düzenlendi.

24 Şubat 2022 tarihinde Batman Üniversitesi Batı Raman Yerleşkesi Rektörlük Konferans Salonunda Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Çevik moderatörlüğünde düzenlenen programda TRT Ankara Radyosu Yurttan Sesler Korosu Saz Sanatçısı Ferhat Erdem konuşmacı ve icracı olarak yer aldı. Konferansa Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve eşi, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Mehmet Çevik'in konuşmasının ardından söz alan Ferhat Erdem, türkülerin kültürümüzdeki öneminden söz etti. Erdem, "Yörük çocuğu olarak Yörük kültürünü ve tecrübelerimi bu konferansta sizlere aktaracağım." dedi. Yörüklerin kendi çabaları sonucunda ürettikleri ile hayatlarını sürdüklerini, hayvancılıkla geçindiklerini ve günümüze ulaşıncaya kadar geleneklerine bağlı kaldıklarını anlatan Erdem, Yörüklerin kullandığı enstrümanlar olan sipsi, üç telli cura, yörük kemanesi gibi çalgıları tanıtarak her bir enstrümanla anlattığı öykülerin türkülerini dinleyicilere sundu. Saz Sanatçısı Ferhat Erdem, Orta Asya'da göçebe olarak yaylacılık yapan ve Türk boylarında yaşayan Yörüklerin Anadolu'ya yerleşmeleri ile bilgiler aktarırken 1950'lerde yerleşik hayata geçişle Yörük kültürünün unutulmaya yüz tutuğunu söyledi.

Uygulamalı Konferans, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir'in hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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Batman Üniversitesi, Mehmet Çevik, Ferhat Erdem, Bayram, Güncel, Haberler

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