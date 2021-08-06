Tokat merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 21 gözaltı
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Tokat merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 21 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Haberler | Güncel

TOKAT'ta jandarma ekiplerince geçen yıl yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar (17) anısına 'Konyar' adıyla 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı.

TOKAT'ta jandarma ekiplerince geçen yıl yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar (17) anısına 'Konyar' adıyla 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı.

Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri, 31 Aralık 2020'de, sokakta yürürken Ömer Kaya'nın (29) ateşlediği tabancadan çıkan yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar'ın soyadıyla düzenlenen 'Konyar operasyonu' kapsamında Tokat merkezli İstanbul ve Amasya'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 94 şüpheliye yönelik 69 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda; 1 AK 47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 kalaşnikof şarjörü, 174 kalaşnikof mermisi, 59 tabanca, 84 tabanca şarjörü, 1868 tabanca mermisi, 48 av tüfeği, 994 av tüfeği mermisi, 23 kurusıkı tabanca, 104 kurusıkı tabanca mermisi, 3 kama, 7 sikke, 1 bilezik, 4 hançer, 1 vazo, 40 madeni para, 1 sustalı bıçak, 1 de FETÖ/PDY'ye ait olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi. Operasyonda 21 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Tokat merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 21 gözaltı
Tokat merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 21 gözaltı
Tokat merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 21 gözaltı
Tokat merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 21 gözaltı
Tokat merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 21 gözaltı
Tokat merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 21 gözaltı
Tokat merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 21 gözaltı
Tokat merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 21 gözaltı
Tokat merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 21 gözaltı
Tokat merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 21 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur

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Tokat merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 21 gözaltı - Haberler
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