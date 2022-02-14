Yorgun argın eve dönen kadın, salonunda karşılaştığı manzara karşısında korkudan kekeledi - Haberler
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Yorgun argın eve dönen kadın, salonunda karşılaştığı manzara karşısında korkudan kekeledi

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Yorgun argın eve dönen kadın, salonunda karşılaştığı manzara karşısında korkudan kekeledi

Almanya'da bir kadın, işten yorgun şekilde döndükten sonra evine girdi. Ancak bu sırada koltuğunda yatan yaban domuzu nedeniyle büyük korku yaşadı. Eve zarar veren domuzun, olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarıldığı öğrenildi.

Almanya'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen korkunç olayın detayları ortaya çıktı. İşten yorgun şekilde eve dönen kadın, kapısının kilidini açtıktan sonra dinlenmek için salonuna doğru yöneldi ama karşısında gördüğü manzara nedeniyle kekelemeye başladı.

YABAN DOMUZU KOLTUKTA UYUYORDU

Çünkü kadının koltuğunda uyuyan bir yaban domuzu vardı. Çığlılar içerisinde kendini evden dışarı atan kadın, hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, binbir zorlukla yaban domuzunu evden çıkarmayı başardı.

Yorgun argın eve dönen kadın, salonunda karşılaştığı manzara karşısında korkudan kekeledi

MOBİLYALARA ZARAR VERMİŞ

Hagen Polis Merkezi'nde de olaya ilişkin açıklama yayınlandı. Merkez, zemin kattan ya da verandadan girdiği tahmin edilen domuzun, evdeki mobilyalara hasar verdiğini açıkladı. Yetkililer, bu tür olaylarda yabani hayvanlara yaklaşılmaması ve ihbarda bulunması tavsiyesini yaptı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Polis, Dünya, Haberler

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