Yöresel Ürünler Fuarı'na yoğun ilgi

Sun Fuarcılık tarafından 'En Ucuz 7 Gün' sloganıyla düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen fuarda uygun fiyatlı satışa çıkarılan yöresel ürünler, vatandaşların ilgisini çekti. Kayserililerin fuara olan ilgisinden memnun olduklarını kaydeden Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Mehmet Saçmacı, "Fuarda sergilenen birçok ürün var. Meyve ağaçlarından gül fidelerine kadar, Anamur muzundan 5 litrelik Ayçiçek yağına kadar birçok ürün var. Kayserili vatandaşlarımız çok güzel ilgi ve alaka gösteriyor. Fuardaki ürünlerin bu kadar hızlı satılacağı kanaatinde değildik ama diğer şehirlerden bu ürünleri yeniden tamamlıyoruz. Bizim amacımız üreticiden tüketiciye direk aracı olmadan ürünleri burada sunmak ve satışını yapmaktır. Kayserililere en iyi hizmeti vermek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Saçmacı, "Şu piyasa şartlarında 5 litrelik Ayçiçek yağı 75 TL ile 110 TL arasında değişiklik gösteriyorsa burada acil müdahale lazım demektir. Bazı ürünlerin arasında yüzde 40 gibi astronomik fiyat farkı varsa buna devletimizim acil müdahale etmesi lazım. Burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntı içerisinde en minimum şekilde en uygun fiyata satış yapmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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