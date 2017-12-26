Yomra'da Muhtarlarla İstişare Toplantısı Yapıldı

Trabzon'un Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, göreve yeni getirilen AK Parti Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur ile birlikte istişare toplantısı düzenleyerek muhtarlarla bir araya geldi.



Yıl sonu değerlendirmesi yapmak ve yeni yılda yapacağımız hizmetleri istişare etmek üzere bir araya geldiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sağıroğlu, "Bu toplantımızla birlikte 2017 yılı içerisinde ilçemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları muhtarlarımızla bir araya gelerek değerlendirip, 2018 yılı itibariyle ilçemize kazandıracağımız hizmetlerimizi de değerlendirip, programımıza alacağız. Muhtarlarımız bizim için çok önemli. Mahallerimize hizmet götürme yolunda elimiz, gözümüz, kulağımız. Onlar bizim temsilcilerimiz. Biz Yomra Belediyesi olarak bugüne kadar hem muhtarlarımızla hem de teşkilatımızla ortak bir çalışma içerisindeyiz. Yaptığımız çalışmalarımızı hep birlikte el ele vererek vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yaptığımız örnek çalışmalarımızın yanında eksiklerimiz de vardır. İnşallah yeni yılda bu eksiklerimizi de tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Asfaltlama ve betonlama olarak 4 mahallemizde eksik kalan ana arterimiz var. Onları da tamamlayıp 25 mahallemizin tümünün asfalt ve betonlamasını tamamlayacağız" dedi.



AK Parti İlçe Başkanı Avni Adanur ise, göreve yeni seçilmesinden dolayı muhtarlarımızla istişare toplantısında bir araya geldiklerini belirterek, "Meclis üyesi bir kardeşiniz olarak ilçe başkanı oldum. Yani, içinizden birisiyim. Yapılan çalışmaları, eksiklerin neler olduğunu biliyorum. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Sizlerin düşünceleri bizim için değerlidir. Belediyemiz ve teşkilatımızın ortak çalışmalarıyla birlikte tüm mahallerimize ayrım yapmadan hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. Her sıkıntıda ben de başkanım da yanınızdadır" diye konuştu. - TRABZON