Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
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Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

01.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:54
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

BURSA'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı O anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da  yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı  O anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı.  Görüntülerde, kadının çarpmanın etkisiyle  havalanıp takla atarak yere düştüğü anlar yeralıyor.

Olay, cuma günü merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce havalanarak takla atan  sonra yere düşen kadın, bir süre sonra da ayağa kalktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan ve kimliği öğrenilemeyen kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaza anı anbean kaydedildi. Görüntülere; kadının bir kamyonetin arkasından yola çıktığı sırada otomobilin çarptığı ve ardından da takla atarak yere düştüğü anlar yansıdı.

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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